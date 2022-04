Nieuwe bewijzen voor illegale pushbacks Frontex, directeur stapt op Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Fabrice Leggeri is opgestapt als directeur van het Europese grensagentschap Frontex. Het vertrek van de Fransman volgt op nieuwe bewijzen deze week dat Frontex betrokken is geweest bij het illegaal terugduwen van honderden vluchtelingen. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldde donderdag dat de illegale activiteiten zijn bijgehouden in een geheime database.

Frontex wordt al tijden beschuldigd van illegale pushbacks. Dit beleid is in strijd met internationale afspraken. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) is om die reden al langere tijd bezig met een onderzoek naar het grensagentschap. Volgens het Franse tijdschrift Le Point zou uit het binnenkort te publiceren onderzoek blijken dat Leggeri het nodige te verwijten valt.