BBB-Statenlid noemt regenboogzebrapad 'provocatie' en maakt vergelijking met hakenkruis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

Acht fracties in de Groningse Provinciale Staten zijn geschokt door uitspraken van BBB-fractievoorzitter Gouke Moes over een met hakenkruizen beklad regenboogzebrapad in Appingedam. Dat meldt ANP. "Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer", schreef Moes op X. "De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat."

De acht partijen in de Provinciale Staten zeggen geschokt te zijn en distantiëren zich van Moes' uitlatingen. "Zijn bericht kwam op ons over dat het symbool van gelijkheid, de regenboog, gelijkgesteld werd aan een symbool van haat, het hakenkruis", schrijven de fracties van GroenLinks, D66, SP, CDA, PvdA, PvdD, Volt en de Partij vóór het Noorden in een verklaring. "Wij zullen onze gemeenten altijd actief blijven steunen bij hun inzet op het gebied van de sociale acceptatie en veiligheid van álle inwoners van de provincie Groningen."

Moes ontkent regenboog en hakenkruis aan elkaar gelijk te stellen. "Wat ik wel zeg: Als je verder wil komen dan polarisatie moet je proberen de ander te begrijpen. Ik vroeg me gewoon af of dit de beste manier is om polarisatie tegen te gaan, of de beste manier om de lgbtiaq+-beweging verder te helpen. En ik vind het jammer dat men zo ver van elkaar af staat dat dit dus gebeurt."

Het regenboogzebrapad werd afgelopen weekend nog voor de officiële opening beklad met ongepaste teksten en symbolen, meldt de gemeente Eemsdelta, waar Appingedam onder valt. De opening kon door deze vernieling niet doorgaan, liet wethouder David de Jong weten. "Met verontwaardiging ontving ik het nieuws van het vandalisme. Dit pad is niet zomaar een versiering in onze gemeente; het staat symbool voor diversiteit, acceptatie en de vrijheid om jezelf te zijn. Het is daarom onacceptabel dat deze boodschap is beklad met symbolen van haat."