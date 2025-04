Nieuwe aanwijzingen dat Rusland achter terroristische aanvallen in Europa zit

De Duitse publieke omroep ZDF heeft achterhaald dat Russische bronnen al dagen van tevoren wisten dat er op 31 mei, kort voor de Europese verkiezingen, een terroristische aanslag in Duitsland zou plaatsvinden. Op die dag werd bij een mesaanval in Mannheim een agent om het leven gebracht en vielen er vijf gewonden. Het waren leden van de Pax Europa, een rechts-populistische beweging die op een plein in de stad een bijeenkomst hielden. Onder de slachtoffers ook de uiterst rechtse islambestrijder Michael Stürzenberger. Beelden van de aanslag gingen de wereld over en wekten alom afschuw. De dader, een Afghaanse man, werd direct opgepakt maar bleef zwijgen over zijn motief. Pas onlangs verklaarde de verdachte dat hij wraak wilde nemen voor het oorlogsgeweld in Gaza.