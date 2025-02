Russische Telegram-kanalen bieden geld voor het uitvoeren van mesaanvallen in Europa Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

Een netwerk van Telegram-kanalen met overduidelijk Russische banden zet mensen er toe aan aanvallen uit te voeren op moslims en moskeeën, in ruil voor betaling in cryptomunten. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Een aantal van die oproepen is inmiddels in verband gebracht met daadwerkelijke daden van agressie, zoals haatzaaiende leuzen die in Londen op islamitische gebedshuizen en scholen gekalkt werden. Binnen dezelfde groepen wordt informatie verspreid over het maken van wapens met 3D-printers en het vervaardigen van bommen. In de straten van Groot-Brittannië zijn posters opgedoken die met qr-codes verwijzen naar de bewuste kanalen en soortgelijke accounts op TikTok. Ook is er in Londen vorige week een nepbom achtergelaten bij een moskee.

De laatste weken zijn de oproepen dreigender van aard geworden en worden er oproepen verspreid om mesaanvallen uit te voeren, zo blijkt uit een onderzoek door de actiegroep Hope not Hate die de bevindingen door heeft gespeeld aan de politie en veiligheidsdiensten.

Gevreesd wordt dat de Russen bezig zijn om in Europese landen via dit soort acties maatschappelijke onrust aan te jagen. Het hoofd van de inlichtingendienst MI5 waarschuwde daar in oktober nog voor. Al eerder werden in Frankrijk lieden opgepakt die in opdracht van Russische financiers bijvoorbeeld antisemitische acties uitvoerden om de verdeeldheid in de samenleving aan te jagen en onrust te veroorzaken. In Groot-Brittannië lijkt het vooral te gaan om acties tegen moslims. Zo wordt aangezet tot het openlijk verbranden van korans, een daad die voor veel moslims uitermate grievend is en tot spanningen leidt.

De Russen zouden zich in het geval van Groot-Brittannië vooral richten op rechtsextremisten die online actief zijn om die via privécommunicatie aan te zetten tot het gebruik van geweld. Een parlementariër van Labour stelt mede op basis van ervaringen in het eigen kiesdistrict dat duidelijk is dat buitenlandse mogendheden actief onrust stoken op lokaal niveau. "We moeten dit uiterst serieus nemen, de buitenlandse inmenging in onze democratie en het risico op het beschadigen van onze gemeenschappen." In kringen van moslims is de vrees toegenomen omdat de ramadanperdiode die bijna is aangebroken extra veiligheidsrisico's met zich meebrengt.