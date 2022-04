Nieuw leiderschap, dat is opstappen

Greendutch

23 apr. 2022 - 13:12

je mag boos zijn, dat was de pers, dat is de meute. de lynchpartij was afschuwelijk om te zien, de pers en bloggers bepalen beeldvorming, zíj bepalen tegenwoordig wat anderen (moeten)denken en wat politici moeten doen. er is veel misgegaan, het rapport is door het bestuur in de la gelegd en ‘vergeten’. ik zie de worsteling van mw.Kaag met bepaalde aspecten van haar taak, zij heeft veel meegemaakt de afgelopen paar jaar, genoeg voor een burger om een burn-out te krijgen, zij gaat door met waar ze goed in is. journalisten schrijven en spreken nu al dagen dat zij op moet stappen. mannen en vrouwen zijn -niet- gelijkwaardig geboren, de mannen die zich de laatste jaren hebben misdragen zijn niet door de pers zo aangepakt als mw.Kaag gisteren, een aantal zit nog op hun plaats. waar zijn de interviews met de man in kwestie die zich misdragen heeft waardoor dit is ontstaan, wordt hij net zo gekruisigd zoals mw. Kaag?? ik zie het niet, want de mannen die het doen, Ali B en mannen van de voice, Dionne Graus, e.a. worden niet gekruisigd of gehangen maar mogelijk ooit voor de rechter gebracht. de gesprekken van schande en schaamte, van schuld en boete moeten met de mannen die zich misdragen hebben gevoerd worden, zíj moeten publiekelijk door het stof, dagelijks, hard aangepakt, terecht gewezen, maar daar hoor ik u niet over. vele politici hebben, nu en in het verleden, grote fouten gemaakt en daarna prachtige banen elders gekregen. uit daar ook je boosheid over, meneer blogger