Nieuw kabinet bestaat uit potverteerders die de erfenis van Sigrid Kaag verjubelen

Toen Sigrid Kaag nog minister van Financiën was, stonden de overheidsfinanciën er uitstekend voor. De D66’er, die in rechtse kringen werd gehaat, deed precies wat rechts altijd zegt te willen: de schuld nam af en het tekort verdween als sneeuw voor de zon. In de eerste drie kwartalen van 2023 was er zelfs sprake van een begrotingsoverschot – een zeer zeldzame situatie.