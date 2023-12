Sigrid Kaag deed als minister van Financiën precies wat rechts altijd zegt te willen

27 dec. 2023 - 15:08

Zeker op zo'n specialistisch ministerie als financiën is de minister slechts de kers op de taart die de Kamer de illusie moet geven ook iets te zeggen te hebben. Het echte werk wordt door (top-)ambtenaren gedaan. De politieke speelruimte is buitengewoon gering. Politiek het gevoeligste thema is de toestand van verwaarlozing van de computertoepassingen van de fiscus. Normaal geen taak voor [politici - tenzij de boel echt uit de hand loopt. Dan zijn management-oplossingen nodig en moeten politieke knopen worden doorgehakt, bij vereenvoudigingen, ook al zijn die niet voor iedereen even leuk. Maar de afrekencultuur - waar de Koning het van de week nog over had - brengt met zich mee dat elk foutje fataal kan zijn. Toen ik in corona-tijd een nieuwe bankpas liet opsturen naar het buitenland omdat mijn pas kapot was kreeg ik een stapel formulieren om aan te tonen dat ik me niet bezig houd met witwassen en terrorismefinanciering. Huh? als brave burger zou ik dat niet eens kunnen als ik zou willen. Maar zoals de politiek 15 jaar geleden hysterisch was over toeslagenfraude is die dat nu op witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb de fiscus (via de bank) laten weten dat er bij mij verder niets veranderd is, en dat ik het moeilijk kan blijven melden als er niets verandert.