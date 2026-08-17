Neonazi's martelen man met dood tot gevolg Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 637 keer bekeken • Bewaren

De Bulgaarse staatsveiligheidsdienst DANS heeft in Plovdiv, de op een na grootste stad van het land, achttien jongeren opgepakt die lid zijn van een neonazi-groepering en verdacht worden van het martelen van een 37-jarige man met de dood tot gevolg. Het slachtoffer werd gevangen gehouden en kreeg brandende sigaretten op zijn lichaam gedrukt, zijn wenkbrauwen werden afgeschoren en hij werd dusdanig zwaar mishandeld dat hij na zijn ontsnapping overleed. Het stoffelijk overschot vertoonde letsel aan onder meer nieren, longen en hersenen.

Onder de gearresteerden zijn ook verdachten van de mishandeling van twee arbeidsmigranten uit Nepal, eerder dit jaar. De groep, voornamelijk tieners, zou banden hebben met de beruchte extreemrechtse organisatie Blood & Honour. In 2021 werd in Nederland een lid daarvan opgepakt die in bezit was van een grote hoeveelheid wapens en explosieven.

Persbureau Novinite meldt dat een van de vrouwelijke verdachten, een 17-jarige, zich online had voorgedaan als 15-jarige en het slachtoffer naar een afspraak lokte.

Volgens de onderzoekers werden de tieners beïnvloed door groepen die zich voordoen als 'pedofielenjagers' en geloofden ze dat het slachtoffer een pedofiel was. De autoriteiten benadrukken echter dat dit niets verandert aan de aard van het daaropvolgende geweld. (…) Het onderzoek naar zijn dood, evenals het bredere onderzoek van de autoriteiten naar groepen die verdacht worden van neonazistische en fascistische activiteiten, is nog gaande.

Eerder deze maand werden in Bulgarije joodse tieners, waaronder Nederlanders, belaagd door neonazi’s.

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