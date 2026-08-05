Neonazi's belagen joodse tieners op internationaal zomerkamp in Bulgarije Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 376 keer bekeken • Bewaren

Een groep neonazi's heeft een hotel belaagd in de Bulgaarse vakantieplaats Bansko waar een grote internationale groep joodse tieners logeerden in het kader van een zomerkamp. Onder de tieners bevonden zich ook Nederlanders.

De skinheads, gekleed in zwarte t-shirts met doodshoofden, brachten bij het hotel de nazigroet en scandeerden Heil Hitler. Ze trachtten ook het hotel binnen te komen. Toen de gealarmeerde politie arriveerde vertrokken ze, om even later weer terug te komen en de tieners opnieuw de stuipen op het lijf te jagen.

Een groot deel van de tieners is afkomstig uit Italië. "Onze kinderen kunnen niet vrij door Europa reizen zonder blootgesteld te worden aan geweld en verbale agressie van antisemieten," aldus Victor Fadlun, voorzitter van de Joodse gemeenschap van Rome. Eerst werd gedacht dat de intimidatie plaatsvond in Sofia, waardoor er enige verwarring ontstond. Later werd duidelijk dat het ging om Bansko, een populaire wintersportplaats.

Volgens de Bulgaarse autoriteiten waren de neonazi's minderjarige Bulgaarse jongeren die allemaal geïdentificeerd zijn. Er is een dossier geopend en doorgestuurd naar het bevoegde openbaar ministerie, terwijl de zaak verder onderzocht wordt.

De Bulgaarse regering heeft de intimidatie krachtig veroordeeld. "Bulgarije maakt zich grote zorgen over de berichten over antisemitische daden gericht tegen een groep jonge Italiaanse Joden. Dergelijke acties zijn onaanvaardbaar en horen niet thuis in een democratische samenleving", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

In de hoofdstad Sofia trekt de jaarlijkse zogeheten Lukov Mars, ter herdenking van de gelijknamige nazi-collaborateur uit de Tweede Wereldoorlog honderden extreemrechtse figuren, waaronder ook uit het buitenland. Het Wereld Joods Congres waarschuwde voor de toename van extreemrechtse activiteiten in heel Europa, gericht op het aanwakkeren van antisemitisme, haat, xenofobie en naziverheerlijking onder jongeren. "We dringen er bij regeringen in heel Europa op aan om prioriteit te geven aan het invoeren van administratieve verboden tegen dergelijke marsen. Dit is niet alleen een probleem voor de Joodse gemeenschappen, maar voor Europese burgers en regeringen in het algemeen," aldus Robert Singer, CEO van de organisatie.

Een door de lokale autoriteiten uitgevaardigd verbod werd door de rechter ongeldig verklaard.

Meer over: bulgarije , extreemrechts , antisemitisme , actueel