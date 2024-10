Neofascist Meloni maakt draagmoederschap voor Italianen wereldwijd strafbaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 425 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse senaat heeft woensdag ingestemd met een wereldwijd verbod op draagmoederschap. Dat meldt De Volkskrant. Het draagmoederschap was in Italië zelf al verboden, maar geldt nu ook voor Italianen die daarvoor de grens overgaan. De regering van de neofascistische Giorgia Meloni voert al langer een kruistocht tegen het draagmoederschap, volgens critici vooral als anti-LHBTI-maatregel.

Italianen die zelf niet in staat zijn een kind te krijgen en daarvoor hun toevlucht zoeken tot een draagmoeder, riskeren nu een boete van 1 miljoen euro en een celstraf die kan oplopen tot drie jaar. Volgens de partij van Meloni moet met de wet een einde komen aan de ‘walgelijke business van het vercommercialiseren van het vrouwenlichaam en kinderen’. Meloni heeft daarentegen eerder al te kennen gegeven de premies te willen verhogen om vrouwen over te halen meer kinderen te baren. Dat is volgens de Italiaanse premier noodzakelijk vanwege de 'demografische uitdaging'. Itaië kent een daling in het aantal geboorten en kampt met vergrijzing.

De wet lijkt vooral symbolisch te zijn. In Italië zelf was het draagmoederschap altijd al verboden, maar het strafrecht staat het niet toe ook straffen uit te delen wanneer dit wordt gedaan in een land waar draagmoederschap wel legaal is.

De Volkskrant schrijft: