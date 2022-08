Nederlandse rijken zijn veel rijker dan iedereen denkt

18 aug. 2022 - 10:13

Ja het is totaal van de pot gerukt. Dat je geen belasting betaalt over huurinkomsten, ténzij je werkzaamheden verricht in het pand (dus woningcorporaties betalen wel, huisjesmelkers niet!). En ik hoorde gister ook dat projectontwikkelaars die sociale huurwoningen bouwen, die normaal na 10 jaar naar de vrije sector mogen, dat veel sneller doen dan is toegestaan. Hoe kan dat in vredesnaam niet eerder zijn opgemerkt? Omdat fraudebestrijding bij bedrijven een papieren tijger is, als je de juiste formuliertjes maar invult is het al gauw goed. Die enkele veldinspecteur komt als je pech hebt misschien eens in de 10 jaar langs - al ben je dan denk ik, als kleine ondernemer, ook goed de lul als er iets geconstateerd wordt. Voor echt grote bedrijven zijn de boetes of schikkingen natuurlijk weer makkelijk op te brengen. Hoe meer poen je hebt, hoe makkelijker je overal mee wegkomt