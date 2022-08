Nederland enige land in EU dat vermogen subsidieert

3 aug. 2022 - 10:01

De dikke villa op het plaatje zorgt voor een bedoeld beeld wat toch wat nuance verdient. Neem nu een huis met als huidige WOZ-waarde €270 000,- wat bepaald niet bovenmatig is daar de gemiddelde waarde in Nederland eerder €300 000,- is. Het huidige huurwaardeforfait bedraagt dan momenteel 0,45% per jaar wat dus een belasting is en zeker geen subsidie. Een huizeneigenaar met een gemiddelde koopwoning betaalt zo per maand ruim €100,-. Onlangs heeft een onderzoeksgroep van ambtenaren onder leiding van Laura van der Geest (AFM) het kabinet geadviseerd om het eigenwoningforfait te verhogen van 0,45% naar 2,45% wat zal resulteren in een bedrag van ruim €550,- per maand.

