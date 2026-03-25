Nederlandse gasvoorraad naar laagste punt in jaren, volgens kabinet-Jetten geen probleem

De Nederlandse gasvoorraden zijn naar het laagste punt in tien jaar gezakt. Dat blijkt uit de cijfers van de Gasunie. De gasvoorraden zijn op het moment van schrijven nog maar voor 5,8 procent gevuld.

Eind februari liet de Gasunie aan de NOS weten dat de toen al beperkte gasvoorraad geen probleem was, al moesten “er geen onverwachte dingen gebeuren”. “Er moet niet opeens een blokkade komen van de Straat van Hormuz, bijvoorbeeld”, aldus de woordvoerder destijds.

Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran varen er nauwelijks meer schepen door de Straat van Hormuz. Deskundigen hadden voorspeld dat Iran de nauwe zeestraat zou blokkeren, maar de oranje oliebol in het Witte Huis besloot die waarschuwingen in de wind te slaan.

Het Nederlandse kabinet draagt de boodschap uit dat de beperkte gasvoorraden geen probleem zijn. “Er is geen reden voor zorg over fysieke tekorten aan gas”, verklaarde minister Stientje van Veldhoven (D66, Klimaat en Groene Groei) eerder.

Vrijdag lieten de ministers van het kabinet-Jetten weten dat er geen enkele reden is om over te gaan tot energiebesparende maatregelen. Onder meer het Internationaal Energieagentschap (IEA) pleit voor ingrepen om het verminderde aanbod van olie en gas op te vangen.

“Dat overwegen we niet”, reageerde Vincent Karremans (VVD, Infrastructuur) op de suggesties om de maximumsnelheid te verlagen of mensen op te roepen om thuis te werken. “Daar is ook helemaal geen aanleiding voor.”

Normaal wordt de Nederlandse gasvoorraad vanaf half maart weer aangevuld. Door de hoge gasprijzen is het nu echter onaantrekkelijk om gas in te kopen. Het is mede afhankelijk van de situatie in de Straat van Hormuz hoe snel de prijzen weer gaan dalen.

Deskundigen maken zich zorgen of de Nederlandse gasvoorraad voldoende gevuld zal raken voor de volgende winter. Ook als er een snel einde aan de oorlog komt, kan het nog geruime tijd duren voor de gasmarkt weer als vanouds draait. Zo is de productiecapaciteit voor vloeibaar gas (lng) in Qatar met 17 procent afgenomen als gevolg van een Iraanse aanval. Die aanval was een reactie op een Israëlisch bombardement op het grootste gasveld van Iran.