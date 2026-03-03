De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Gasprijs blijft ongekend hard stijgen, kabinet-Jetten bezweert dat er geen probleem is
Vandaag

De gasprijs gaat door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran door het dak. De prijs die maandag al spectaculair was gestegen, ging dinsdag nog eens 30 procent omhoog, en bedraagt nu 58 euro per megawattuur, meldt het AD.

Qatar, een belangrijke leverancier van het gas dat in Europa wordt gebruikt, heeft de productie van lng (vloeibaar gas) stilgelegd vanwege de Iraanse represailles die onder meer zijn gericht op de lng-productiefaciliteiten.

Nederland heeft geluk dat de zon weer is gaan schijnen sinds het kabinet-Schoof is vervangen door het kabinet-Jetten, want de Nederlandse gasvoorraden bevinden zich op een zorgwekkend laag punt.

Vorige week liet de Gasunie al aan de NOS weten dat “er geen onverwachte dingen moeten gebeuren”:

“"Er moet niet opeens een blokkade komen van de Straat van Hormuz, bijvoorbeeld", aldus de woordvoerder. Die zeestraat bij Iran is cruciaal voor de aanvoer van olie en gas uit het Midden-Oosten.”

Je raadt het al: inmiddels is er een de facto blokkade van de Straat van Hormuz.

Volgens minister Stientje van Veldhoven (D66, Klimaat en Groene Groei) is er geen probleem. “Er is geen reden voor zorg over fysieke tekorten aan gas”, stelt ze tegenover RTL Nieuws. “Er is voldoende aanbod door eigen gasproductie, via pijpleidingen en vloeibaar gas.”