Nederlanders met Aziatische achtergrond vaak doelwit van racisme

“Uit een representatieve steekproef onder 2.505 Nederlanders van Oost- Aziatische en Zuidoost-Aziatische afkomst, en interviews met 36 respondenten, komen talloze voorbeelden naar voren van mensen die vanwege hun uiterlijk of achternaam zouden zijn uitgescholden, achtergesteld of afgewezen. Sommigen kregen op straat of in de klas woorden als 'loempia', 'treinkaper' of 'corona' naar hun hoofd geslingerd, anderen moesten grappen over het eten van honden incasseren, weer anderen merkten dat ze minder kans maakten bij het vinden van een baan of een huis.”