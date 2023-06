Verban het racistische lied Hanky Panky Shanghai uit klaslokalen

7 jun. 2023 - 13:35

Een tekst, uitspraak, beeld, etc. is hoe je het wend of keert alleen maar beledigend als het je raakt. De vraag is waarom het je raakt? Dat is bij eenieder anders. Toch wordt vaak beweerd dat bevolkingsgroepen zich beledigd voelen door iets algemeens dat op de oppervlakte weinig om het lijf heeft. Frappant is dan dat de blanke Nederlander zich niet of nauwelijks laat beledigen over zijn/haar eigen kenmerken als blanke Nederlander. Een Italiaan kan je makkelijker beledigen. Om over buiten Europa nog maar te zwijgen (ook algemene beweringen, ik weet het, noem het maar ervaring). Dus laten we ons vanuit de Nederlandse aard gewoon niet zo snel beledigd voelen en de echte discriminatie aanpakken. Hebben we allemaal baat bij.