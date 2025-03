Nederlanders kochten afgelopen maand weer minder Swasticars Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Nederlandse autokopers hebben in februari 983 nieuwe Tesla’s aangeschaft. Dat aantal is vergelijkbaar met januari, ook al een dramatische maand voor het elektrische automerk. Een jaar geleden verkocht Tesla in februari nog 1.286 auto’s. Dat valt op te maken uit een inventarisatie van BOVAG, RAI en RDC.

Menigeen laat de Swasticar links liggen nu Elon Musk een onwaarschijnlijke eikel blijkt te zijn. Kort na de inauguratie van Donald Trump bracht de Tesla-CEO tweemaal de Hitler-groet. In opdracht van de nieuwe Amerikaanse president probeert hij de allerarmsten op de wereld nu zo hard mogelijk te raken. Zo brengt hij de levens van honderdduizenden kinderen met HIV in gevaar door hun medicatie stop te zetten. Dit weekend steunde Musk de suggestie om met de VS uit de NAVO te stappen.

Terwijl er afgelopen maand in Nederland meer elektrische auto’s werden verkocht (10.174 exemplaren in totaal), nam het marktaandeel van de Swasticar juist af. Elders in Europa was eerder ook al te zien dat veel mensen helemaal klaar zijn met Tesla.

Ook het aandeel Tesla heeft te lijden onder het gedrag van Musk. In februari werd Tesla 28 procent minder waard op de beurs. Daarmee was het de op een na slechtste maand voor het aandeel ooit. Na de presidentsverkiezingen in november was Tesla juist omhoog geschoten op de beurs.