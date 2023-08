Nederland moet net als België kleine spaarders staatsbon bieden. En wel nu.

Nee, bij ons kijkt men liever zuinig. Economen verschijnen op de buis om met pruilmondjes te vertellen dat het geld de afgelopen jaren met bakken uit de deur uit is gegaan. Nu breekt een tijd van bezuinigingen aan. Of van lastenverhogingen. Of allebei. We hebben het er zelf naar gemaakt met onze eurosmijterij. De politieke grammofoonplaat zit weer vast in de bekende groef: wij staan voor pijnlijke keuzes. De bomen groeien niet tot in de hemel. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. Het huishoudboekje van het land is niet meer op orde. We kunnen niet zomaar de goede sier maken met uitkeringen en pensioenen. Huu.