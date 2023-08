Belgische staat biedt burgers hoge rente om halsstarrigheid banken te breken Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 287 keer bekeken • bewaren

De Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem (foto) wil met een zogeheten staatsbon van een jaar de druk op de banken opvoeren om de spaarrentes te verhogen. Daarom krijgen burgers uit heel de Europese Unie de kans om in te tekenen op een staatslening waarover ze in een jaar tijd 2,81 procent rente ontvangen. Dat is tot drie keer zoveel als de Belgische banken momenteel bieden aan spaarders, namelijk een rente van tussen de 0,9 en 1,5 procent. Reden voor de actie is dat de banken wel de rentes op leningen hebben verhoogd maar niet op spaartegoeden. Ze vangen dus wel maar betalen niet. Dat zet veel kwaad bloed.

Het Belgische Federaal Agentschap voor de Schuld hoopt een miljard euro op te halen via de uitgifte van de staatsbon, maar analisten sluiten niet uit dat het een veelvoud daarvan zal worden. In 2011 schreven Belgen voor een ongekende 5,7 miljard euro in op dit beleggingsproduct. Het land verkeerde toen in een diepe politieke crisis. Met de zogeheten Letermebon, genoemd naar de toenmalige premier Yves Leterme die er reclame voor maakte in het parlement, toonde België de financiële markten dat het nog over andere financieringskanalen beschikte. De staat was dan wel arm, maar de burgers waren rijk en bereid om aan hun overheid te lenen. De uitgifte van de staatsbon is deze keer niet ingegeven door geldnood. De Belgische schatkist kan zich prima en tegen een redelijk tarief financieren op de internationale kapitaalmarkt.Op een lening van tien jaar betaalt het land ongeveer 3,5 procent rente.

De VRT legt uit dat je na een jaar bij een bon van 1000 euro 28,1 euro aan rente krijgt:

Het geld dat je investeert in een staatsbon moet je één jaar ter beschikking van de overheid stellen om zeker te zijn van het rendement van 2,81 procent. Inleggen kan vanaf 100 euro en in veelvouden van 100 euro. (…) Een staatsbon levert bij een inleg van 1.000 euro dus ongeveer 5 euro meer op dan de meest voordelige spaarrekening. In vergelijking met een spaarboekje bij de grootbanken groeit dat verschil naar ongeveer 15 euro tot 20 euro. Hoe hoger het bedrag dat je inlegt, hoe groter dat verschil met een spaarrekening wordt.

De banken hangen in de gordijnen omdat ze hun machtspositie aangetast zien en spreken van "oneerlijke concurrentie". Het Nederlandse ministerie van Financiën meldt desgevraagd aan de krant dat een dergelijke lening voor burgers in Nederland niet aan de orde is. "Mocht overwogen worden om een dergelijke obligatie uit te geven, dan vergt dat politieke afweging."