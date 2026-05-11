Nederland kon 48 visumhouders uit Gaza evacueren, maar weigerde

Het Israëlische militaire bestuur COGAT heeft bevestigd dat 48 mensen met geldige Nederlandse visa hadden kunnen meereizen met een recente evacuatie uit Gaza, als Nederland daar diplomatiek om had gevraagd. Dat verzoek is nooit gedaan. Dat laat oud-diplomaat Angélique Eijpe weten, zij staat de groep bij. Die bestaat uit kennismigranten, studenten en gezinsleden die door Nederlandse universiteiten en werkgevers zijn uitgenodigd.

De gemiste evacuatie is des te opvallender omdat de rechtbank Den Haag het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder al had verplicht om consulaire bijstand te verlenen aan deze groep. Het ministerie heeft daar geen uitvoering aan gegeven. Daarmee staat vast dat het niet Israëlische beperkingen waren die de groep tegenhielden, maar het uitblijven van actie van de Nederlandse overheid zelf.

Eijpe noemt de situatie uitzonderlijk. Een minister die een rechterlijk bevel naast zich neerlegt zou volgens haar twintig jaar geleden politiek niet overleven; nu wordt zo'n weigering afgedaan als procedurele kwestie. Ten tijde van de evacuatiemogelijkheid die door Nederland is geweigerd, stond VVD'er David van Weel aan het roer bij Buitenlandse Zaken. Die positie wordt inmiddels bekleed door CDA'er Tom Berendsen.

De juridische belangen van de groep worden behartigd door advocaat Eva Bezem van Prakken d'Oliveira, het kantoor dat eerder ook de F-35-zaak tegen de Staat voerde.