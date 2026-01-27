Ministerie weigert verdere evacuatie Palestijnen uit Gaza met geldig visum voor Nederland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert 42 Palestijnen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning te helpen bij hun evacuatie uit Gaza. Dat meldt The Rights Forum. Het gaat om mensen die een visum hebben voor studie, onderzoek of werk. Zonder actieve ondersteuning van het ministerie kunnen zij de nog altijd belegerde Gazastrook niet verlaten, omdat het genocidale regime in Israël de Rafah-grensovergang gesloten houdt.
Het ministerie, geleid door de dubbeldemissionaire VVD'er David van Weel, stelt dat de veiligheidssituatie in Gaza is verbeterd sinds het zogenaamde staakt-het-vuren. De realiteit op de grond vertelt een ander verhaal. Sinds het fopbestand zijn zeker 488 Palestijnen gedood door Israëlisch geweld, onder wie ruim 100 kinderen. Dit weekend werden nog twee kinderen gedood terwijl ze hout zochten om zich te verwarmen. Door de blokkade van brandstof en andere hulpgoederen leven de meeste Gazanen in tentenkampen of tussen puin, waarbij dit jaar al negen jonge kinderen stierven aan onderkoeling.
Voor drie van de betrokkenen dient maandag 2 februari een spoedzaak bij de rechter in Den Haag. Voormalig diplomaat Angelique Eijpe, die de groep bijstaat, hoopt dat bij een positieve uitspraak ook de overige 39 Palestijnen zonder rechterlijke tussenkomst naar Nederland kunnen komen. In augustus 2025 regelde Nederland nog wel de evacuatie van elf Palestijnen uit Gaza.
Meer over:actueel, genocide in gaza, ministerie van buitenlandse zaken
