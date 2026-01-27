Ministerie weigert verdere evacuatie Palestijnen uit Gaza met geldig visum voor Nederland Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 586 keer bekeken Bewaren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert 42 Palestijnen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning te helpen bij hun evacuatie uit Gaza. Dat meldt The Rights Forum. Het gaat om mensen die een visum hebben voor studie, onderzoek of werk. Zonder actieve ondersteuning van het ministerie kunnen zij de nog altijd belegerde Gazastrook niet verlaten, omdat het genocidale regime in Israël de Rafah-grensovergang gesloten houdt.

Het ministerie, geleid door de dubbeldemissionaire VVD'er David van Weel, stelt dat de veiligheidssituatie in Gaza is verbeterd sinds het zogenaamde staakt-het-vuren. De realiteit op de grond vertelt een ander verhaal. Sinds het fopbestand zijn zeker 488 Palestijnen gedood door Israëlisch geweld, onder wie ruim 100 kinderen. Dit weekend werden nog twee kinderen gedood terwijl ze hout zochten om zich te verwarmen. Door de blokkade van brandstof en andere hulpgoederen leven de meeste Gazanen in tentenkampen of tussen puin, waarbij dit jaar al negen jonge kinderen stierven aan onderkoeling.