Nederland anno 2026: extreemrechtse tribunaal-wappie wethouder van Berkelland Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 617 keer bekeken • Bewaren

Ton Koenderink, die afgelopen week aantrad als wethouder in Berkelland, blijkt gelieerd aan de extreemrechtse Duitse Reichsbürgerbeweging. Ook was hij betrokken bij de gewelddadige antivax-protesten op Museumplein in Amsterdam en is hij medeoprichter van Sapientes, een beweging van soevereinen. Enkele leden van Sapientes werden eerder verdacht van deelname aan een terroristische militie. Dat meldt Tubantia.

De meest prominente Reichsbürgerbeweging is in Duitsland verboden. Diverse leden van de extreemrechtse stroming zijn tot jarenlange celstraffen veroordeeld omdat ze een staatsgreep planden. Koenderink was vorig jaar nog actief namens de Reichsbürgers, die denken dat het Duitse keizerrijk, dat in 1918 ophield te bestaan, nog altijd bestaat.

“De handtekening van Ton Koenderink staat onder 55 dagvaardingen die vorig jaar werden gestuurd naar net zoveel ambassades in Berlijn. Koenderink eist daarin van landen als Noorwegen, Panama, Filipijnen en Polen dat ze deelnemen aan een door hem geleid tribunaal. Tegen de landen zou een klacht zou zijn ingediend. De inhoud ervan staat niet in de dagvaardingen.”

Koenderink, actief namens de partij Samen Voor Berkelland, noemt zichzelf een “wappie”. Daar valt niets op af te dingen: hij verspreidde desinformatie over de coronavaccinaties.

Als wethouder wordt hij onder meer verantwoordelijk voor ‘nieuwkomers’ en de opvang van vluchtelingen. Eerder protesteerde hij samen met Forum voor Democratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum.

Burgemeester Joost van Oostrum (VVD) liet weten dat er uit het integriteitsonderzoek naar Koenderink geen feiten naar boven zijn gekomen om de benoeming af te raden.