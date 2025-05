Duitsland verbiedt grootste extreemrechtse Reichsbürger-beweging

Bij grote politie-invallen in zeven Duitse deelstaten is ook de leider, Peter Fitzek, gearresteerd. Hij noemt zichzelf de "koning" van dit zelfverklaarde koninkrijk dat hij in 2012 oprichtte. Samen met drie andere leiders wordt hij voorgeleid aan de rechter in Karlsruhe.

Tegen Fitzek, die duizenden aanhangers had, liepen in het verleden al meerdere rechtszaken. Het verbod geldt ook voor alle deelorganisaties van het "Koninkrijk Duitsland".

De Rijksburgerbeweging is een extreemrechtse stroming waarvan de aanhangers de huidige Duitse staat niet accepteren. Ze geloven niet in de legitimiteit van de Bondsrepubliek Duitsland en streven naar een terugkeer naar het oude Duitse Rijk. Volgens deze beweging is het moderne Duitsland slechts een kunstmatige constructie die door de winnaars van de Tweede Wereldoorlog is opgelegd. De Rijksburgers zijn van mening dat de democratische staatsvorm van Duitsland onwettig is en gedwongen werd ingevoerd door de geallieerde bezettingsmachten, in plaats van door de Duitse bevolking zelf te zijn gekozen.