NSC en BBB goochelen met pensioenen Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

NSC en BBB willen dat de bestaande pensioenwet wordt aangepast en dat in een referendum per pensioenfonds wordt besloten over het overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Volgens de aangenomen wet is dat aan de werkgevers en vakbonden (hun leden besluiten).

Normaal is dat een referendum niet geldig is als de deelnamevoorwaarde niet gehaald wordt. In dit geval moet de opkomst minimaal 30% zijn. Het voorstel van NSC/BBB over een referendum heeft echter andere spelregels. Als 30% van de deelnemers niet stemt in het referendum kan niet overgegaan worden naar het nieuwe stelsel en blijft het oude stelsel gelden met de rekenrente en de hoge indexatiedrempels. Of ook de leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie en opbouw geldt, is niet duidelijk.

NSC verklaart de bijzondere uitleg van de deelnamedrempel in het referendum met het argument dat de pensioenfondsen anders niet genoeg hun best doen om mensen tot stemmen te brengen. Het omgekeerde is waar.

Kennelijk zijn NSC en BBB niet in staat om voldoende mensen tot stemmen te brengen. Ik vermoed dat het hun bedoeling is dat minder mensen stemmen dan 30% van de deelnemers. Als dat het geval is, worden immers de aangenomen wet en daaropvolgende besluiten geblokkeerd.