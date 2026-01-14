De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Nazifluencer Eva Vlaardingerbroek niet welkom in het Verenigd Koninkrijk Actueel Vandaag

De extreemrechtse social media-persoonlijkheid Eva Vlaardingerbroek heeft geen visum gekregen voor het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de zonnebrandcrèmehater en antivaxxer op Instagram.

“Uw aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk wordt niet geacht het algemeen belang te dienen”, lieten de Britse autoriteiten de rechts-radicale onruststoker weten. “U kunt tegen deze beslissing geen beroep aantekenen.”

Vlaardingerbroek was vorig jaar september een spreker tijdens het extreemrechtse protest in Londen dat was georganiseerd door hooligan Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon). Gewelddadige deelnemers aan die demonstratie vielen politieagenten aan.