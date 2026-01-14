Nazifluencer Eva Vlaardingerbroek niet welkom in het Verenigd Koninkrijk

De extreemrechtse social media-persoonlijkheid Eva Vlaardingerbroek heeft geen visum gekregen voor het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de zonnebrandcrèmehater en antivaxxer op Instagram.
“Uw aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk wordt niet geacht het algemeen belang te dienen”, lieten de Britse autoriteiten de rechts-radicale onruststoker weten. “U kunt tegen deze beslissing geen beroep aantekenen.”
Vlaardingerbroek was vorig jaar september een spreker tijdens het extreemrechtse protest in Londen dat was georganiseerd door hooligan Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon). Gewelddadige deelnemers aan die demonstratie vielen politieagenten aan.
Het Verenigd Koninkrijk is niet het enige land dat rechtsextremisten de toegang tot het eigen grondgebied ontzegt. Zo besloot Frankrijk om enkele Britse rechtsextremisten te weigeren, omdat ze van plan waren migrantenboten met geweld tegen te houden.
