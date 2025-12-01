NAVO wil agressiever reageren op Russische dreiging: 'Preventieve aanval moet kunnen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Heb je al een noodpakket in huis? Misschien toch maar even halen want de escalatie van de imperialistische strijd die Rusland tegen buurlanden voert gaat onverminderd door. De NAVO vraagt zich af hoe hier op te reageren. Een van de hoogste militairen van de NAVO, de Italiaanse generaal Giuseppe Cavo Dragone die voorzitter is van het militair comité en een directe adviseur van secretaris-generaal Mark Rutte, pleit voor het opvoeren van de afschrikking. "We moeten grondig bekijken hoe we afschrikking kunnen bereiken: door vergelding of door preventieve aanvallen," verklaart hij in een interview met de Britse zakenkrant The Financial Times waarover onder meer De Morgen bericht.

“We denken erover na om agressiever of proactief te zijn”, verklaart Dragone in het interview met The Financial Times. De Italiaanse generaal suggereert dat een “preventieve aanval” in bepaalde omstandigheden als een “defensieve actie” kan worden gezien. “Maar dat staat ver af van onze normale manier van denken en handelen.” (...) Een voorbeeld van succesvolle afschrikking is de ‘Baltic Sentry’-missie van de NAVO, oordeelt Dragone. Bij die missie zet de NAVO schepen, vliegtuigen en drones van bondgenoten in om kritieke infrastructuur in de Baltische Zee – waar al verschillende sabotage-incidenten plaatsvonden – te bewaken. “Sinds de start van de missie is daar nog niets gebeurd. Dat betekent dus dat het werkt”, aldus de generaal.

Rusland is na de invasie in buurland Oekraïne met een hybride oorlog tegen Westerse samenlevingen gestart om ze op alle mogelijke manieren te ontregelen. Sabotage, aanjagen van protesten, aanslagen, desinformatie, het wordt allemaal ingezet. Daarnaast groeit de directe militaire dreiging. Eerder al waarschuwde de Franse legertop voor een grote Russische aanval op redelijk korte termijn.

Op de Franse televisie merkt Andrei Kozovoi, hoogleraar Russische geschiedenis aan de universiteit van Lille, op dat "we dit jaar wellicht het laatste jaar van vrede in Europa beleven". Op de tegenwerping dat er al sprake is van oorlog in Oekraïne, erkent hij dat maar wijst er op dat de gewone burgers in Russische steden als Moskou en St-Petersburg en zo ook in Frankrijk, dat niet zo voelen. "Ze merken er tot nu toe weinig van."

De oorlogsdreiging wordt binnen de EU en NAVO het sterkst gevoeld in de Baltische staten, die bovenaan het menu van Poetin staan om het Sovjet-imperium in oude staat te herstellen. Burgers in Letland, Estland en Litouwen voelen de oorlog steeds dichter naderen. Rusland voert de militaire aanwezigheid op en NAVO beantwoordt dat met toenemende beveiliging. Volgens artikel 5 van het NAVO-verdrag zal een aanval op een van de lidstaten opgevat - kunnen - worden als een aanval op allen. Het vermoeden is dat Poetin wil uittesten of de Amerikaanse president Trump nog steeds bereid is dat artikel na te leven.