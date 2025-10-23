Franse militaire top waarschuwt: 'Mogelijk al binnen 3 tot 4 jaar een Russische militaire aanval' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 400 keer bekeken • bewaren

De generaals Pierre Schill en Fabien Mandon, de hoogste chefs van de Franse strijdkrachten, waarschuwen de politiek dat er "binnen 3 tot 4 jaar" een aanval door Rusland zit aan te komen. Zo'n aanval zou een test van Rusland kunnen zijn om te zien wat de reactie is. Mandon maakte dat woensdag duidelijk tijdens een zitting van de defensiecommissie in het parlement. Het uitbreken van oorlog is niet langer een abstracte hypothese maar een deadline.

"De eerste doelstelling die ik de strijdkrachten heb opgedragen, is om gereed te zijn voor een aanval over drie of vier jaar," verklaarde Mandon. Rusland is, zo constateert hij, "ongeremd in het gebruik van geweld en kan in de verleiding kunnen komen de oorlog op ons continent uit te breiden". Eerder waarschuwde de Duitse geheime dienst al dat een directe confrontatie tussen Moskou en de NAVO vóór 2029 niet onwaarschijnlijk is.

Deze uiterst ongewone en directe waarschuwing maakt duidelijk dat Frankrijk, de enige kernmacht binnen de Europese Unie, zich voorbereidt op een grootschalig en intensief conflict, dat zich mogelijk in Europa gaat afspelen. Volgens generaal Mandon gaat de uitdaging verder dan alleen de modernisering van de strijdkrachten: het gaat om psychologische herbewapening. "Als onze tegenstanders merken dat we vastberaden zijn om ons te verdedigen, dan zullen ze terugdeinzen. Maar als ze merken dat we er niet klaar voor zijn, zie ik niet wat hen nog zal tegenhouden," aldus de topmilitair.

Generaal Pierre Schill, stafchef van de landmacht, uitte op de nieuwszender RTL een soortgelijke waarschuwing. "De dreigingen nemen toe, worden urgenter en radicaler", verklaarde hij en het gevaar is dat er onbedoeld een escalatie optreedt. "Er kan een misverstand ontstaan of vergissing plaatsvinden die vervolgens in een vicieuze cirkel ontaardt... We moeten paraat zijn." Hij voegde er deze treffende zin aan toe: "Om vrij te zijn, moeten we gevreesd worden. En om gevreesd te worden, moeten we sterk zijn."

"De uitspraken weerspiegelen een fundamentele verschuiving in de Franse militaire communicatie", schrijft de krant La Dépêche. Het Franse leger kende lang een terughoudende technische, institutionele benadering van communiceren maar treedt nu op de voorgrond als een strategische speler die politiek en burgers duidelijk maakt dat afschrikking alleen niet langer voldoende is om de vrede te bewaren. De ferme woorden van de top van de strijdkrachten richten zich niet alleen op de publieke opinie maar zijn ook duidelijk voor Moskou bedoeld.