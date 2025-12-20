Mark Rutte verliest zijn laatste beetje geloofwaardigheid met nieuwe lofzang op Trump Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 628 keer bekeken Bewaren

Dat je als secretaris-generaal van de NAVO af en toe een beetje moet slijmen bij de 79-jarige kleuter in het Witte Huis kan iedereen begrijpen. Maar je kunt het ook overdrijven. Mark Rutte overdrijft. Sterker nog: hij lijkt inmiddels alle schaamte voorbij.

In een interview met de Volkskrant steekt de voormalige VVD-premier weer uitgebreid de loftrompet over Donald Trump. In de kop boven het stuk wordt meteen de toon gezet: “Sorry, maar we mogen Trump dankbaar zijn voor zijn leiderschap”. Het blijkt een voorbode voor veel meer geslijm en glasharde leugens. Zo zegt hij:

“‘De Navo hoefde niet gered te worden.’ Dat komt door Donald Trump, is Ruttes overtuiging. ‘Dat we in Den Haag hebben besloten om die 3,5 procent uit te geven aan kern-defensieuitgaven, zou zonder Trump echt nooit gebeurd zijn.’ Rutte kan, als hoofd van een alliantie van 32 landen, geen kritiek leveren op individuele lidstaten. Maar wie denkt dat dit de enige reden is dat hij altijd vol lof is over Trump – die veel Europeanen zien als een sloopbal voor de Europese veiligheid – vergist zich. ‘Ik mag hem graag en heb als premier heel prettig met hem samengewerkt.’ (…) ‘[E]r zijn redenen waarom we Trump dankbaar mogen zijn voor zijn leiderschap: de enorme betrokkenheid die hij uitstraalt voor de Navo, het bereiken van resultaten op basis van zijn irritatie dat wij minder uitgaven, én Oekraïne zo sterk in de strijd houden en zich inspannen voor een vredesakkoord in Oekraïne. Om al die redenen mag je hem prijzen. En dat mensen dan zeggen ‘de stijl waarmee Rutte dat doet bevalt ons niet’, kan me niet zo veel schelen. Als iemand goede dingen doet, mag je dat ook zeggen.’”

Rutte zal inderdaad een kans voorbij laten gaan om te zeggen dat Trump het beste is dat de mensheid deze eeuw is overkomen. In juni stuurde hij de Amerikaanse president een uiterst gênant appje waarin hij superlatieven tekortkwam om hem gunstig te stemmen voor de NAVO-top.