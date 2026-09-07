Nauru: één VN stem, twaalfduizend inwoners en een ambassade in Jeruzalem Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 606 keer bekeken • Bewaren

Hoe koop je diplomatieke invloed met een handvol kleine landen? Israël lijkt daar een behoorlijk succesvolle strategie voor te hebben gevonden. Vandaag, 7 september 2026, opende Nauru officieel zijn ambassade in Israël. Niet in Tel Aviv, maar in Jeruzalem. Daarmee is Nauru het negende land dat zijn ambassade in de stad heeft gevestigd. De andere zijn de Verenigde Staten, Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay, Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji en Somaliland.

De meerderheid trapt niet in de val van Jeruzalem

Net als vrijwel de gehele internationale gemeenschap houdt Nederland zijn ambassade in Tel Aviv omdat het niet wil meewerken aan de Israëlische poging om heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend te krijgen. De status van Jeruzalem is internationaal omstreden en eenzijdige erkenning daarvan zou in strijd zijn met het internationaal recht.

Een piepkleine pion op het wereldtoneel

Maar Nauru heeft blijkbaar een andere kijk op de wereld. Dat is dat piepkleine eilandstaatje in de Stille Oceaan met ongeveer 12.000 inwoners. En daar wordt het interessant want bij de Verenigde Naties geldt het principe: één land, één stem. Of je nu India bent met ruim 1,4 miljard inwoners of Nauru met ongeveer 12.000 inwoners, in de Algemene Vergadering heb je precies één stem.

Dat is democratisch en principieel volkomen verdedigbaar. Maar het maakt kleine landen tegelijkertijd tot interessante diplomatieke pionnen. En Nauru is inmiddels een bijzonder loyale pion. De Nauruaanse minister van Buitenlandse Zaken Lionel Aingimea zei vandaag bij de opening van de ambassade zelf dat zijn land "historically one of Israel’s most reliable and consistent diplomatic allies at the United Nations" is.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar noemde Nauru op zijn beurt een van Israëls trouwste vrienden in de internationale gemeenschap. Dat is natuurlijk geen toeval. Nauru erkende Jeruzalem in 2019 als hoofdstad van Israël en heeft zich bij internationale kwesties consequent achter Israël opgesteld. Het land steunde Israël bijvoorbeeld ook in de procedure bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

En Israël doet ondertussen natuurlijk ook iets terug. Israëlische ontwikkelingssamenwerking met Nauru omvat onder meer gezondheidszorg, landbouw, water en voedselzekerheid. Rond de opening van de ambassade werden opnieuw medische ondersteuning, apparatuur en watertechnologie aangekondigd.

Israël verzamelt VN-stemmen: een beschamend staaltje geopolitiek

En wie denkt dat ontwikkelingshulp, technische samenwerking en diplomatieke relaties niets met geopolitieke belangen te maken hebben, is wel erg naïef. Buitenlandse politiek gaat nu eenmaal niet alleen over vriendschap. Het gaat met name over invloed.

Israël heeft de afgelopen jaren zijn diplomatieke aanwezigheid in de regio van de Pacifische eilanden nadrukkelijk versterkt, en doet dat dus heel goed. Fiji heeft zijn ambassade in Jeruzalem geopend in 2025, Papoea-Nieuw-Guinea deed hetzelfde in 2023 en nu volgt Nauru. Een paar kleine eilandstaten, en opeens is Israël verzekerd van drie extra stemmen in de Verenigde Naties.

Je hoeft daar geen geheime complottheorie achter te zoeken. Het is simpelweg geopolitiek, maar wel heel beschamende geopolitiek, en eigenlijk ook gewoon heel zielig.

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