‘Natuurlijk werken er niet alleen maar monsters bij de Belastingdienst, maar dat is juist het probleem’

De Nederlandse regering overweegt toe te geven dat er bij de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Geen gemakkelijke beslissing. Want institutioneel racisme klinkt zo heftig, zegt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. “Terwijl het enige wat er gebeurd is, is dat dat mensen anders behandeld werden op basis van hun achternaam, huidskleur, religie of afkomst. Door een overheidsinstelling. Structureel. Op basis van interne memo’s en instructies. Ja, als we dat al institutioneel racisme gaan noemen, dan is de volgende stap dat we waar de Chinezen mee bezig zijn genocide gaan noemen. Alleen maar omdat ze strafkampen hebben waar Oeigoeren worden opgesloten om gemarteld, mishandeld of heropgevoed te worden.”