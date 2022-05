Kabinet overweegt misschien wellicht eventueel institutioneel racisme Belastingdienst te erkennen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Fiscaliteit) zou willen erkennen dat bij een deel van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Dat meldt de NOS. Daarover is afgelopen vrijdag al door de ministerraad gesproken, maar toen kon niet iedereen zich in dat oordeel vinden. Woensdag wordt er een nieuwe poging gedaan om de torenhoog opgestapelde bewijzen van institutioneel racisme bij de fiscus te erkennen.

Inmiddels is onomstotelijk vastgesteld dat de Belastingdienst een keur aan ondeugdelijke selectiecriteria hanteerde om mensen op een fraudelijst te zetten. Bijvoorbeeld het hebben van een dubbele nationaliteit, een niet-westerse achternaam of donaties aan een moskee. Dit soort fraudelijsten leidde onder meer tot het toeslagenschandaal waarbij duizenden mensen financieel de afgrond in werden geduwd. De omstreden fraudeaanpak was geen kwestie van incompetentie of kwaadwillendheid van individuele medewerkers, de dienst had werkinstructies dit racisme voorschreven.

Tot nu toe wilde Van Rij niet verder gaan dan zeggen dat er ‘verwerpelijk’ is gehandeld en dat er mogelijk sprake was van ‘discriminatoir’ beleid. Hij weigerde toe te geven dat er sprake was van institutioneel racisme bij de overheid. Datzelfde zei de door selectieve vergeetachtigheid geplaagde minister-president Mark Rutte, die in 2007 zelf door de rechter is veroordeeld omdat hij als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aanzette tot rassendiscriminatie.

De NOS schrijft nu:

Na Kamervragen hierover en uitspraken van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, lijkt de boel te zijn gaan bewegen in Den Haag. Kamerleden vroegen zich af hoe het kan dat het kabinet volhield dat er hier geen stelselmatig racisme plaatsvond als er zelfs werkinstructies waren gemaakt hiervoor.