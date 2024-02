Natuurherstelwet van Frans Timmermans haalt de eindstreep: Europees Parlement stemt in

De Natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans heeft het gered. In het Europees Parlement stemde dinsdag een nipte meerderheid in met de plannen om de natuur te herstellen.

Het was tot het laatste moment spannend, bericht de NOS . De christendemocraten, de grootste fractie, dreigden samen met extreemrechts tegen te stemmen. Uiteindelijk stemden de christendemocraten verdeeld, waardoor de wet werd goedgekeurd. De Nederlandse CDA’ers stemden tegen de wet.

“Wij hadden uiteraard een veel sterkere en concretere wet gewild, maar de marges waren ongekend klein”, constateert GroenLinkser Bas Eickhout. PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim reageert opgelucht. “Deze wet is goed voor het klimaat, de natuur, boeren en ons allemaal. Want natuurherstel gaat over onze toekomst.”