Deskundigen luiden de noodklok: overheid faalt bij bescherming natuur en water

“Ze noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen in de komende tien jaar volledig worden gehaald. Om de landbouwdoelen te bereiken moeten boeren veel meer kostbare, vergaande maatregelen op hun bedrijf doorvoeren. En om de natuur- en waterdoelen te halen, is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken, concluderen de instellingen.”

De nieuwe mestregels en plannen voor de uitkoop van piekbelasters zijn onvoldoende. Ook zijn de plannen die de provincies hebben gemaakt kostbaar: ze willen circa 50 miljard euro uitgeven. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen is de BBB in alle provincies de grootste. Die partij is in het leven geroepen om Big Agro en de boeren (een beroepsgroep met opvallend veel miljonairs) nog rijker te maken.