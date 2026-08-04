Natuurbrand Noord-Limburg maandagnacht vijf keer zo groot geworden, nog niet onder controle Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 155 keer bekeken • Bewaren

De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid. Een gebied van in totaal 100 hectare is getroffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Maandagmiddag besloeg de brand nog 21 hectare. "Een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, dat is een enorm gebied. En ik ga ervan uit dat van die natuur weinig meer over is. Dat is dramatisch," aldus Michiel Uitdehaag, burgemeester van Venray.

Afgelopen nacht zijn 250 tot 300 brandweermensen bezig geweest om het vuur te blussen. Ook dinsdag gaan eenzelfde aantal brandweerlieden aan het werk, zo meldt ANP. Daarbij worden net als maandag blushelikopters van Defensie ingezet.

Door de draaiende wind kon het vuur zich sneller verspreiden. De brand die uitbrak in natuurgebied Boschhuizerbergen is sindsdien naar alle kanten uitgebreid. De brandweer heeft stoplijnen getrokken om de brand in te dammen. Behalve de wind, speelt ook de droogte, mede een gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, een grote rol in het versterken van de brand.

Het NL-Alert dat maandagmiddag is verstuurd vanwege de rook die vrijkomt, is verlengd. Inwoners van onder andere Smakt en Holthees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven. Zodra er vanuit de lucht geblust wordt, kan er meer rook vrijkomen. Ook kan een groter gebied er last van krijgen, zegt de woordvoerder. In de omgeving komen roetdeeltjes neer, maar deze zijn volgens de veiligheidsregio ongevaarlijk.

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