Grote natuurbrand Limburg niet onder controle; blushelikopters ingezet, NL Alert verstuurd Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 253 keer bekeken • Bewaren

In het Limburgse Oostrum (gemeente Venray) woedt sinds maandagmiddag een grote natuurbrand die door de aanhoudende droogte snel om zich heen grijpt. Rond 17.00 uur ging er een NL-alert uit naar bewoners van Loobeek en Holthees, met het advies ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Een nabijgelegen camping is ontruimd, treinverkeer tussen Boxmeer en Venray ligt stil en de brandweer zet drones in om de omvang van het gebied in kaart te brengen.

De brand, die inmiddels zo'n 21 hectare beslaat, is nog niet onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Limburg-Noord wakkert de wind het vuur aan en breiden de vlammen zich verder uit. Ook is er sprake van zogeheten 'kroonvuur', waarbij het vuur via de boomtoppen razendsnel overslaat. Om die reden heeft Defensie twee Chinook-blushelikopters ingezet. Het is al de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden opgeroepen bij een Nederlandse natuurbrand, na eerdere inzet bij 't Harde en Weert, die branden werden veroorzaakt door militaire oefeningen in uitgedroogd natuurgebied.

Ook in het Brabantse Rosmalen brak maandagmiddag een grote brand uit. Die is inmiddels ingesloten en kan zich volgens de brandweer niet langer uitbreiden. In heel Nederland geldt op dit moment fase 2, het hoogste niveau van natuurbrandgevaar. Het brandgevaar neemt toe als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Door langere periodes van droogte en hitte ontstaan branden vaker en heftiger dan voorheen.

Nederland staat met deze branden niet bepaald alleen. Elders in Europa is de zomer van 2026 uitzonderlijk zwaar: in Spanje woedden de afgelopen weken zeer grote branden bij onder meer Ávila en in de regio Madrid, met tienduizenden geëvacueerden, terwijl de brand bij Gironde in Frankrijk tienduizenden hectare natuurgebied in de as legde en waar 220.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Ook Italië kampte eind juli met een reeks hardnekkige bosbranden van Sicilië tot Calabrië en Sardinië. De totale kosten van brandbestrijding in Europa liepen dit jaar volgens de Financial Times al op tot zo'n drie miljard euro. Bijna een half miljoen hectare bos ging in vlammen op.

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