Nationaal terrorismebestrijder bezorgd over normalisering extreemrechts Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 286 keer bekeken • bewaren

Critici waarschuwen er al jaren voor maar nu is ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bezorgd. Rechts-extremisme wordt in Nederland steeds 'normaler'. De omvang van de groep extremisten neemt weliswaar niet toe maar hun ideeën raken wel steeds wijder verspreid. Zo is Ongehoord Nederland toegelaten tot het publieke bestel. Met behulp van overheidssubsidie verspreidt die omroep de zogeheten 'omvolkingstheorie', een extreemrechts complotverzinsel dat er op neerkomt dat de aartsvijanden van ultrarechts (joden, progressieven) een geheime genocide aan het uitvoeren zijn door middel van migratie.

‘Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting’, schrijft de NCTV in het maandag gepubliceerde rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat drie keer per jaar verschijnt. Tienduizenden actieve volgers en honderdduizend ad-hocaanhangers zouden een fundamenteel wantrouwen hebben in de Nederlandse rechtsorde, politiek, media en wetenschap. Daardoor raken ze vatbaar voor complottheorieën, aldus het instituut.

Eerder waarschuwde onder meer Roxanne van Iperen in haar essay Eigen Welzijn Eerst dat types uit de zogeheten spirituele hoek steeds meer in de ban raken van extreemrechtse complotverzinsels, onder meer als reactie op coronamaatregelen. Dat leidde in Amsterdam tot een ultrarechtse demonstratie waar 20.000 mensen aan deelnamen, vaak zonder enig idee te hebben door wie de betoging was georganiseerd.

De NOS maakt duidelijk dat de ideeën niet zonder gevolgen blijven:

Het afgelopen jaar zijn er verschillende veroordelingen geweest voor extremistische uitingen van deze soort. Drie mannen werden veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro schadevergoeding aan de gemeente Bodegraven, omdat ze complotverhalen verspreidden over een satanisch pedofielennetwerk en kindermoorden in de plaats. Dezelfde personen bedreigden RIVM-directeur Jaap van Dissel en Mark Rutte. In Groningen gooiden twee mannen vanwege hun corona-opvattingen een brandbom bij een journalist naar binnen. Zij kregen vijf jaar cel en tbs.

Hoewel extreemrechts terrorisme wereldwijd opleeft zijn er volgens NCTV op dit moment geen concrete aanwijzingen dat een aanslag dreigt in Nederland maar is zoiets inmiddels wel 'voorstelbaar'. Het grootse risico vormt nog steeds het jihadisme al is in die hoek sprake van ‘relatieve inactiviteit’.