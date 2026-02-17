Nathalie van Berkel (D66) vertrekt na cv-ophef ook uit Tweede Kamer

Nathalie van Berkel heeft per direct haar ontslag ingediend als Tweede Kamerlid namens D66, nadat naar buiten was gekomen dat ze onjuiste informatie in haar cv had gezet. Dat schrijft Van Berkel op X. Maandag zag ze al af van haar beoogde functie als staatssecretaris van Financiën.

Maandag kwam aan het licht dat er meerdere onjuistheden waren in het openbare cv van Van Berkel. De Volkskrant meldde dat volgens het cv Van Berkel een universitaire opleiding had gevolgd terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Hoewel binnen de partij zelf de juiste opleidingsgeschiedenis van de beoogd staatssecretaris bekend was, leidde de ophef ertoe dat ze zich niet langer beschikbaar stelde voor het nieuwe kabinet.