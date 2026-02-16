Nieuwe - kandidaat - staatssecretaris Financiën Nathalie van Berkel (D66) poetste eigen cv op Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 1032 keer bekeken • Bewaren

Tweede Kamerlid Nathalie van Berkel, die de nieuwe staatssecretaris van Financiën zou moeten worden, blijkt in haar cv een valse voorstelling van zaken te hebben gegeven. Ze vermeldde dat ze een universitaire opleiding heeft gevolgd terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Dat ontdekte de Volkskrant die er vragen over stelde maar aanvankelijk geen antwoord kreeg, "De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde." Op haar openbare cv had ze daarentegen vermeld dat ze Public Management (een master Bestuurskunde) aan de Universiteit Leiden heeft gestudeerd en rechten aan de Erasmus-universiteit.

Afgelopen week heeft Van Berkel na vragen van de Volkskrant wisselende verklaringen afgelegd en diverse malen onjuiste informatie aangeleverd over haar opleidingen. Ze leverde drie keer een nieuw cv in, nadat haar was gevraagd om bewijzen te overleggen over de door haar gevolgde opleidingen. Elke keer bleken de door haar gevolgde opleidingen korter of van een lager niveau te zijn dan ze aanvankelijk beweerde.

Van Berkel blijkt in werkelijkheid helemaal geen deel uit maken van de academische elite waar haar onderwijspartij graag kandidaten uit rekruteert. Van Berkel stond bij de laatste verkiezingen op de zesde plaats van de partij. Van 2019 tot 2025 was ze lid van de raad van bestuur van het UWV en vanaf 2021 voorzitter van het Netwerk van Publieke Dienstverleners, vermeldt Wikipedia. Tijdens gesprekken met de Volkskrant wijzigde ze haar opleidingsgeschiedenis en leverde een aangepast cv in.

Daaruit bleek dat ze twee diploma’s (havo en propedeuse-hbo) heeft, maar geen bewijs kon leveren voor haar bewering dat ze tussen 2011 en 2013 twee jaar lang in deeltijd heeft deelgenomen aan de pre-master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Wel leverde ze een fotokopie aan van twee certificaten die aantonen dat ze twee losse vakken van elk 28 uur volgde op de universiteit (2008 en 2009), terwijl ze stond ingeschreven op het hbo.

Ook pijnlijk: een getuige die ze aanbeval ter controle van haar beweringen kon deze desgevraagd niet bevestigen tegenover de krant.

Beoogd premier Rob Jetten wil zijn vingers niet branden aan de kwestie en verwijst door naar D66. De partij verklaart tegenover de krant dat Van Berkel tijdens haar sollicitatie voor de post van staatssecretaris eerlijk heeft verklaard dat ze geen enkele opleiding heeft afgemaakt.

Wel vindt de partij achteraf gezien dat ze dit ‘duidelijker op haar CV had kunnen vermelden’. D66 heeft er ‘alle vertrouwen in’ dat de beoogde staatssecretaris in de toekomst geen foutieve informatie meer zal verstrekken. De partij ‘zag (en ziet) Van Berkel als een kundig bestuurder, met jarenlange ervaring’.