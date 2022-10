Nancy Pelosi 'getraumatiseerd' door aanslag op haar man Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Nancy Pelosi heeft ‘een gebroken hart en is getraumatiseerd’ door de aanslag op haar man. Dat heeft de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden laten weten. De 82-jarige Paul Pelosi werd vrijdag aangevallen met een hamer door een man die op zoek was naar Nancy. De aanslag doet vrezen voor meer geweld in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten aankomende maand.

Paul Pelosi ligt nog altijd in het ziekenhuis met een schedelbasisfractuur en verwondingen aan zijn rechterarm en handen. Volgens Nancy Peloso is hij aan de beterende hand, maar ontvangt hij nog wel ‘levensreddende zorg’.

De aanslagpleger, de 42-jarige David Depape, viel vrijdag de woning van het echtpaar in San Francisco binnen waar Paul Pelosi op dat moment alleen aanwezig was. Nancy Pelosi was op dat moment aan de andere kant van het land in Washington DC. Depape viel Pelosi aan waarna er een worsteling tussen de twee ontstond. De intussen gealarmeerde politie was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat Depape een hamer wist te grijpen en daarmee Pelosi op zijn hoofd, arm en handen sloeg. Depape was van plan geweest Paul Pelosi vast te binden en te wachten ‘tot Nancy thuiskwam’, maar kon voor die tijd worden overmeesterd. Gedurende de aanval zou Depape herhaaldelijk ‘waar is Nancy?’ hebben geschreeuwd.

Op 8 november staan de midterms gepland, de tussentijdse verkiezingen voor onder meer de senaat. Veiligheidsexperts vrezen dat de aanslag op Pelosi een voorbode is voor meer politiek geïnspireerd geweld. President Joe Biden heeft de aanslag veroordeeld en riep op tot een einde aan geweld tegen politieke tegenstanders. ‘Genoeg is genoeg,’ aldus de Amerikaanse president.