Biden over aanval op echtgenoot van Pelosi: 'Verachtelijk'

Joe Biden veroordeelt de aanval op de echtgenoot van Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Hij noemde het ‘verachtelijk’ dat de 82-jarige Paul Pelosi gisternacht (Amerikaanse tijd) aangevallen is in zijn woning. ''Genoeg is genoeg'', liet de Amerikaanse president weten.

Volgens Biden zou iedereen met een goed geweten 'helder en ondubbelzinnig' op moeten staan tegen geweld in de Amerikaanse politiek. ''Ongeacht welke politieke ideologie je aanhangt.'' Ook liet Biden weten voor Paul Pelosi en zijn familie te zullen bidden en blij te zijn dat naar verwachting Pelosi volledig zal herstellen.

Paul Pelosi werd door de 42-jarige David DePape aangevallen. DePape drong in de woning van de Pelosi's waar hij de man met een hamer sloeg. De echtgenoot van Nancy Pelosi liep daardoor een gebroken schedel en verwondingen aan zijn rechterarm en handen op. DePape zou eigenlijk op zoek zijn geweest naar de Democratische politica, die op dat moment niet thuis was. De Amerikaanse media melden dat de man ‘Waar is Nancy, waar is Nancy’ geroepen zou hebben. Ook president Biden bevestigde dit.

DePape liep volgens de Amerikaanse politie kleine verwondingen op. Of dit tijdens de arrestatie gebeurde of daarvoor is onbekend. De man wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, terwijl hij onder bewaking van de politie staat. Hij wordt naar verwachting dinsdag voorgeleid. De misdrijven die hij is begaan zijn poging tot moord, een aanval met een dodelijk wapen, mishandeling van een oudere persoon en een aantal lichter strafbare feiten. Inmiddels is hij al verhoord.

De Amerikaanse krant San Francisco Chronicle liet eerder weten dat de man gefascineerd is door extreemrechtse complottheorieën en overheidsinstanties die burgers in de gaten houden. Twee familieleden zeiden tegen de CNN geen contact meer te hebben met DePape. Een voormalige kennis vertelde dat de man drugs gebruikte en in een opslagruimte woonde. Hij zou in een waan leven.