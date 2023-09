Na krankzinnig warme winter is het nu op de eerste lentedagen boven de 40 graden in Brazilië

28 sep. 2023 - 10:06

Het klimaat van 15 miljoen jaar geleden is totaal irrelevant. Over 250 miljoen jaar heeft de aarde weer één supercontinent waardoor het leefgebied geschikt voor zoogdieren enorm in omvang afneemt. Je opmerking over stoppen van klimaatverandering is een stropop. Je kan verandering van het weer namelijk ook niet stoppen. Het is wel heel goed mogelijk om verdere temperatuurstijging door menselijk handelen snel te stoppen. Volgens wetenschappers stopt de stijging binnen enkele jaren als we nu stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. Dat is misschien niet comfortabel voor veel mensen, maar helemaal niet onmogelijk. De dreiging van een handvol terroristen in 2001 was genoeg om alle vliegtuigen in de VS en daarbuiten aan de grond te houden. Ook tijdens de covid crisis bleken mensen in staat tot veranderingen die onmogelijk werden geacht. Voorbereidingen op de veranderingen zijn net zo mogelijk of onmogelijk als het stoppen van uitstoot van broeikasgassen. Al 30 jaar weten we dat de klimaatcrisis eraan zit te komen en al die tijd heeft het behalen van winsten voorrang gekregen. Dat zal met jouw adaptatie plannetjes precies zo gaan. De komende 30 jaar kan je roepen dat we ons moeten aanpassen aan de stijgende zeespiegel, extreem weer, hongersnoden, toenemende migratie en politieke instabiliteit. In de praktijk zal je zien dat telkens vooraan wordt gegeven aan het belang van het halen van hogere rendementen op investeringen.