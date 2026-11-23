Na het zien van Kassa gaat mijn erfenis niet meer naar goede doelen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 1066 keer bekeken • Bewaren

Stefan Vlaminckx VN-ambassadeur voor het aanvullende mensenrechtenverdrag gehandicapten en inclusieve samenleving Persoon volgen

​Afgelopen zaterdag zat ik met groeiende verbazing, en eerlijk gezegd ook met een brok in mijn keel, naar de uitzending van Kassa te kijken. Het ging over de nalatenschap van Herman Sjouwerman, een man die in 2021 overleed. Herman droeg een loodzware geschiedenis met zich mee; bijna zijn hele familie werd vermoord in de Tweede Wereldoorlog. In 2011, in een kwetsbare periode toen hij voor zijn trauma’s was opgenomen in het Sinai Centrum, liet hij een testament opmaken. Daarin bepaalde hij dat vijf grote goede doelen, Plan International, KWF, het Leger des Heils, het Joods Nationaal Fonds en Ronald McDonald vrijwel alles zouden erven.

We hebben het dan niet over een paar stuivers, maar over miljoenen op zijn beleggingsrekeningen, zijn huis, zijn inboedel én een derde van de aandelen in het familiebedrijf. Hoewel Herman later zowel mondeling als schriftelijk aangaf dat hij dat testament wilde aanpassen, kwam het er officieel nooit meer van.

​En toen Herman overleed, gebeurde er iets waar je de box van afzakt, heet dat hier in Brabant.

​Ik ga zelf geen erfenissen meer ontvangen, ik ben van niemand erfgenaam. Maar je zult maar nabestaande zijn en door een ongelukkig getimed en niet meer aangepast testament ineens oog in oog komen te staan met vijf zogenaamde goede doelen.

De familie Sjouwerman deed niet eens moeilijk over het testament. Ze respecteerden het, de miljoenen werden keurig overgemaakt en zelfs het huis dat Herman eigenlijk aan een familielid had beloofd, werd verkocht. Je zou denken: die vijf organisaties hebben hun zakken al tot de nok toe gevuld, laat het daar bij en handel de rest met een beetje menselijkheid af.

​Nou, vergeet het maar. ​Wat ik las en zag in dat item emotioneerde me echt. Hoe keihard kun je zijn?

In het huis van Herman lag het familiearchief: oude foto’s, persoonlijke brieven, tastbare herinneringen van een familie die in de oorlog al bijna alles verloor. Toen de familie vroeg of ze dat archief terug mochten hebben, zeiden de goede doelen niet: “Natuurlijk, dat hoort bij jullie.” Nee, ze boden het te koop aan tegen de getaxeerde waarde! Pas toen bleek dat het financieel geen drol waard was, mocht de familie het hebben. Dat is toch te zot voor woorden? Hoe diep kun je zinken als organisatie die pretendeert er voor de medemens te zijn?

​En het hield daar niet op. In dat familiebedrijf zit een winkelpand dat al generaties lang in de familie is en dat Herman zelf ook nooit verkocht wilde zien. De goede doelen erfden alleen aandelen met een beperkt dividend, maar ze ruiken bloed, of beter gezegd: nog meer geld. Ze eisen de hoofdprijs, gebaseerd op de volledige verkoopwaarde van het pand, en zetten de familie onder druk om de boel maar gewoon te verkopen.

Toen het familiebedrijf een keurig onderbouwd bod deed van een half miljoen, nog eens een ton extra per goed doel bovenop de miljoenen die ze al binnen hadden, werd dat tijdens een vergadering afgedaan als een “jodenfooi”. Tegenover een Joodse familie, nota bene. En toen Kassa lucht kreeg van deze hele vertoning, werd er zelfs nog even gedreigd met schadeclaims als de familie mee zou werken aan de uitzending.

​Aan de voorkant hangen ze de barmhartige Samaritaan uit met mooie spotjes over naastenliefde en compassie, maar achter de schermen gedragen ze zich als de meest meedogenloze aasgieren die koste wat kost elke laatste cent uit een nalatenschap willen persen. Zelfs als ze daar een familie vijf jaar lang financieel en emotioneel mee kapotmaken.

​Voor mij is dit echt een streep door de rekening. Ik heb geen kinderen. Ik heb ook geen miljoenen op de bank staan, maar aan het einde van de rit blijft er altijd wel een beetje over om na te laten. Ooit dacht ik misschien dat een goed doel daar een mooie bestemming voor zou zijn. Nou, dat idee kan rechtstreeks de prullenbak in. Geen cent krijgen ze van mij.

​Want wat deze vijf organisaties blijkbaar niet doorhebben terwijl ze blind achter de volgende miljoen aanrennen, is dat ze hun eigen ruiten aan het ingooien zijn. Ze jagen mensen zoals ik, en met mij ongetwijfeld talloze andere potentiële erflaters, keihard weg. Als dit is hoe je omgaat met de nalatenschap en de nabestaanden van iemand die jou miljoenen heeft gegund, dan heb je het woord ‘goed’ in je naam compleet verspeeld.

​Wat mij betreft is het klaar: houdoe en bedankt.

