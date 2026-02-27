Na DigiD wil Belastingdienst nu compleet btw-systeem uitleveren aan Amerikaanse Big-Tech Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 292 keer bekeken • Bewaren

De Belastingdienst is van plan het gehele Nederlandse btw-systeem uit te besteden aan het Amerikaanse bedrijf FAST Enterprises. Dat meldt het AD. Het gaat niet alleen om de software, maar ook om de uitvoering, het onderhoud én het beheer. Nederland krijgt daarmee waarschijnlijk geen toegang meer tot de eigen servers. Wekelijks loopt er zo'n 1,5 miljard euro aan btw-inkomsten door dit systeem.

Experts en politici slaan alarm. Tech-expert Bert Hubert waarschuwt in het AD dat Amerika bij politieke spanningen simpelweg de toegang tot het systeem kan afsluiten, waardoor de staatsinkomsten direct stilvallen. "Er zal dan binnenkort 1,5 miljard euro per week bijgeleend moeten worden", stelt hij. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann noemt de situatie "onbestaanbaar" en trekt een vergelijking met de omstreden uitbesteding van DigiD aan een Amerikaans bedrijf, maar benadrukt dat dit zelfs nog verder gaat.

Kathmann kondigt aan "vol te knokken" om de uitbesteding tegen te houden. Een groot deel van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen de groeiende Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven. De staatssecretaris van Digitale Economie (Willemijn Aerdts, D66) heeft nog niet gereageerd.