Experts eisen helderheid van Nederlandse overheid over verkoop DigID aan Amerikanen Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 237 keer bekeken Bewaren

Een groep van wetenschappers, journalisten en privacyexperts luidt de noodklok over de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl. Het Nederlandse bedrijf beheert het platform waarop de DigiD-app draait. De experts, waaronder hoogleraren, internetpioniers en veiligheidsspecialisten, vrezen dat de nationale veiligheid in gevaar komt wanneer cruciale digitale infrastructuur in Amerikaanse handen komt. Dat schrijft de Volkskrant.

De bezorgdheid richt zich vooral op mogelijke toegang tot gevoelige systemen onder Amerikaanse wetgeving. Initiatiefnemer Eric Smit (Follow The Money) wijst op recente voorbeelden waarbij Microsoft op verzoek van Washington diensten afsloot voor het Internationaal Strafhof. De groep stelt dat Nederland te afhankelijk is geworden van Amerikaanse technologie, terwijl de VS onder Trump een anti-Europese koers vaart.

De Volkskrant:

Voor Nederlandse burgers is het niet duidelijk of deze overname daadwerkelijk zal worden getoetst. En als er wel een toets plaatsvindt, wordt de inhoud hiervan niet openbaar gemaakt. Smit: ‘We tasten compleet in het duister.’

Het Bureau Toetsing Investeringen moet de deal beoordelen onder de veiligheidswet Vifo, maar het proces verloopt volledig achter gesloten deuren. De experts eisen voor aanstaande dinsdag openheid over de toetsing, anders stappen ze naar de rechter. Demissionair staatssecretaris Van Marum (BBB) zou volgens de critici te naïef zijn over de risico's en bang zijn voor Amerikaanse represailles.