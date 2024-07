Moorddadig regime Rusland probeert nu ook weduwe Navalny achter slot en grendel te krijgen

De 47-jarige Navalnaja woont in Berlijn en is al enige tijd niet in Rusland geweest. Ze vloog in januari 2021 samen met haar echtgenoot Navalny terug naar Moskou en was er daar getuige van hoe hij op het vliegveld direct werd opgepakt. Zijzelf werd ook opgepakt bij een protest tegen zijn gevangenschap, maar kwam nog diezelfde dag vrij. Binnen een maand vertrok ze weer naar Duitsland.

Navalnaja zei in een reactie op het arrestatiebevel dat Poetin een "moordenaar en oorlogscrimineel" is. "Zijn plaats is in de gevangenis, en niet ergens in Den Haag in een gezellige cel met een tv, maar in Rusland. In dezelfde strafkolonie en dezelfde 2-bij-3-metercel, waarin hij Aleksej heeft vermoord."