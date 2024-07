Dictatoriaal regime Rusland stuurt makers toneelstuk naar strafkolonie na 'illegaal' schijnproces

Een Russische toneelschrijver en theaterregisseur zijn door een militaire rechtbank in Moskou veroordeeld om een theaterstuk dat gaat over IS-bruiden. Volgens de rechters hebben de twee vrouwen zich daarmee schuldig gemaakt aan “het verheerlijken van terrorisme”. De Russische culturele sector heeft met afschuw gereageerd op het proces dat achter gesloten deuren plaatsvond.

Volgens de advocaten van de vrouwen hebben de twee met ontzetting gereageerd op hun veroordeling. Beiden hebben laten weten dat het toneelstuk juist een waarschuwing is tegen terrorisme en wordt in de voorstelling ook duidelijk dat de makers terrorisme veroordelen en verafschuwen. De advocaat van Berkovich spreeky van een “absoluut illegaal” en “oneerlijk” proces.

Het toneelstuk van de vrouwen, dat al sinds 2020 speelt en diverse prijzen won, is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen en vertelt het verhaal van Russische vrouwen die tijdens de burgeroorlog in Syrië naar Syrië reisden om te trouwen met leden van de Islamitische Staatsgroep.

Sinds Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, voert het dictatoriale bewind van Vladimir Poetin de druk op de artistieke gemeenschap in Rusland op. Het Kremlin drukt met harde hand elke vorm van kritiek op de Russische agressie de kop in. Vorige week nog werd een 15-jarige jongen veroordeeld, wederom achter gesloten deuren, voor “deelname aan een terroristische organisatie”. De hoogbegaafde scholier Arseni Toerbin had een pamflet verspreid waarin hij kritiek uitte op dictator en oorlogsmisdadiger Poetin en de oorlog in Oekraïne.