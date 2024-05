Moordaanslag op premier Slowakije

De premier van Slowakije Robert Fico is woensdagmiddag neergeschoten. Dat gebeurde toen hij na afloop van een ministerraad naar buiten kwam. Dat melden Slovaakse media. Volgens de Slowaakse regering is Fico levensgevaarlijk gewond geraakt.

Op beelden op sociale media is te zien dat Fico op de grond ligt. Volgens ooggetuigen ging de pro-Russische populistische regeringsleider richting enkele mensen om hen te begroeten. Daarna werden verschillende schoten gelost en viel de premier op de grond. Fico is inmiddels zwaargewond per traumahelikopter afgevoerd naar een ziekenhuis. De politie zou de vermoedelijke schutter hebben kunnen arresteren, over een motief is vooralsnog niets bekend.