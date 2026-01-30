De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Mona Keijzer verheft falen tot kunst: weer minder nieuwe woningen

Nederland heeft er vorig jaar weer minder nieuwe woningen bijgekregen. Volgens het CBS werden er bijna 80.000 woningen opgeleverd, ruim 2.000 minder dan een jaar eerder en ruim 20.000 minder dan de beoogde 100.000.

Verantwoordelijk minister Mona Keijzer (BBB) zag de bui in december al hangen. Er bleef volgens haar “werk aan de winkel”. “We bouwen helaas nog niet het aantal woningen dat nodig is.”

De bewindsvrouw zelf hield zich vorig jaar meer bezig met de verkiezingscampagne en het binnenhengelen van een deel van de asielportefeuille van de opgestapte Marjolein Faber dan met het op gang brengen van de woningbouw.

Keijzer en haar partij vormen een belangrijk obstakel bij de bouw van nieuwe woningen. Door de stikstofcrisis wordt de bouw belemmerd. BBB heeft de laatste jaren alles op alles gezet om te voorkomen dat die crisis wordt opgelost.