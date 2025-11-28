Mogelijk nieuwe premier Jetten (D66) hekelt aanval op vrije pers Mona Keijzer (BBB) Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 874 keer bekeken • bewaren

D66-leider en vermoedelijk de volgende premier Rob Jetten vindt de haatzaaiende tweets richting de NOS van demissionair minister en vicepremier Mona Keijzer (BBB) "echt niet kunnen". Dat meldt ANP. Mona "Sarah Paling" Keijzer reageerde eerder deze week instemmend op een stupide tweet dat de NOS informatie van het ministerie van Gezondheid van Hamas kritiekloos overschrijft.

Toen Jetten zelf in het kabinet zat, voelde hij "een verantwoordelijkheid om zelf ook te staan voor een vrije pers in dit land en dat je je ook als minister een beetje inhoudt als het gaat om commentaar op de publieke omroep".

Keijzer deed haar uitspraken toen een andere X-gebruiker commentaar leverde op het bericht dat NOS stopt met berichten delen op het bruinrechtse riool van Elon Musk. "Maar wie moet hier dan voortaan de beslist betrouwbare informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikken?", schreef die gebruiker. "Dat blijven ze doen. Ze krijgen hier alleen geen weerwoord meer. Lekker rustig", antwoordde de demissionaire minister daarop.

De cijfers over het dodental in Gaza van het gezondheidsministerie waar die X-gebruiker over begon, zijn bekritiseerd door onder andere Israël, maar zijn betrouwbaar volgens onder andere de VN, WHO en Human Rights Watch, maar dat is niet aan extreemrechtse oren besteed.

Eerder deze week werden ook al Kamervragen gesteld over het ondermijnen van de vrije pers door Keijzer. Dat gebeurde door Ouafa Oualhadj (D66) en Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA). Zij willen onder meer weten of Keijzer met haar bericht het standpunt van het kabinet vertegenwoordigt, en of er binnen het kabinet is gesproken over “de mogelijke impact van dit soort uitspraken op het vertrouwen in journalistiek en publieke instituties. Zo ja, wat was de conclusie?”

Het is niet de eerste keer dat Keijzer zichzelf in de problemen brengt door al te gretig haar eigen onwetende standpunten te verkondigen op sociale media terwijl ze deel uitmaakt van een kabinet. In 2021 leidde dat tot haar ontslag als staatssecretaris Economische Zaken in het demissionaire kabinet-Rutte III. De aanleiding daarvoor was dat op de dag dat het coronatoegangsbewijs inging, Keijzer in de media openlijk kritiek uitte daarop.