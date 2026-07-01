Mishandeling, intimidatie en (seksueel) geweld: De Marker over het IDF-geweld tegen de grootste Flotilla-missie ooit Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 347 keer bekeken • Bewaren

De Global Sumud Flotilla werd anderhalve maand geleden wereldnieuws. Zeker toen Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de opgepakte opvarenden van de Flotilla vernederde. Onder meer de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Rob Jetten veroordeelden de behandeling van de activisten en journalisten.

Maar wat gebeurde er nog meer? Daarover maakten Gijs Sanders, journalist van De Marker (BNNVARA), en cameraman Diederick Groenewoud een documentaire. Zij legden de hele missie vast: de voorbereiding, het leven aan boord, de mensen – die een hoop riskeren met hun activisme – en de momenten dat de IDF de vloot enterde.

De Marker: “Ook reconstrueren we wat daarná gebeurde: dat wat wij meemaakten vanaf het moment dat de IDF ons meenam naar Israël, dat wat niet meer gefilmd kon worden. We onderzochten ook de strijd óm de Flotilla — de kritiek en de beschuldigingen.”